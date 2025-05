Juve Lichtsteiner | Gli allenamenti di Conte erano massacranti ma che mentalità! Ora si soffre ma torneremo a vincere

Stephan Lichtsteiner, ex esterno della Juventus, riflette sui giorni di duro lavoro sotto la guida di Antonio Conte, definendo gli allenamenti "massacranti". Nonostante le difficoltà attuali, l'ex calciatore è fiducioso e afferma: "Soffriamo ora, ma torneremo a vincere". Per Lichtsteiner, il ricordo dei sette Scudetti è ciò che conta di più. Ecco le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport.

Le parole di Stephan Lichtsteiner, ex esterno della Juve: «Primo gol? Voglio essere ricordato per i 7 Scudetti; torneremo a vincere» Stephan Lichtsteiner ha parlato a la Gazzetta dello Sport dei suoi anni alla Juve. Di seguito le parole dell’ex esterno bianconero. CONTE – «Allenamenti molto massacranti. Non è quella la cosa che più mi è rimasta però. . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juve, Lichtsteiner: «Gli allenamenti di Conte erano massacranti, ma che mentalità! Ora si soffre, ma torneremo a vincere»

