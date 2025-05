Juve intesa con Jeep e Visit Detroit | saranno i nuovi sponsor di maglia

La Juventus ha siglato un accordo con Jeep e Visit Detroit, i nuovi sponsor di maglia, fino alla stagione 2027/2028. Sulla maglia, il logo di Stellantis garantirà 69 milioni di euro, di cui 4 milioni per la stagione attuale. Un passo importante per il club nella ricerca di nuovi partner commerciali.

Sulla maglia della Juventus, fino alla stagione 20272028, ci saranno due sponsor. Il club ha raggiunto l’accordo, infatti, sia con Stellantis per il marchio Jeep, sia con Visit Detroit. Il brand automobilistico garantirà 69 milioni di euro, di cui 4 milioni per la stagione in corso ancora da concludere, 19 per la prossima e 23 per le ultime due. A queste si aggiungeranno anche dei bonus in base alla partecipazione della Juve alle varie competizioni sportive Uefa. Visit Detroit, invece, garantirà «un corrispettivo complessivo fisso significativamente inferiore rispetto al contratto di sponsor Jeep e componenti variabili, potenzialmente di rilievo, in funzione del conseguimento di determinati obiettivi». In Europa niente doppio sponsor. Visit Detroit non comparirà però sulla maglia in competizioni Uefa e Fifa. 🔗Leggi su Lettera43.it