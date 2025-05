Juve Conte spunta un nuovo indizio | il rumors fa sognare i tifosi

Un nuovo indizio riaccende le speranze dei tifosi juventini: il legame tra la Juve e Antonio Conte si fa sempre più concreto. Nonostante il contratto del tecnico con il Napoli fino al 2027, il suo nome continua a circolare tra le opzioni di diversi club in Serie A, alimentando i sogni bianconeri.

La Juve e Conte sempre più vicini: l’ennesimo rumor stuzzica le speranze dei tifosi bianconeri. Il tecnico del Napoli continua a venire accostato a nuovi club, nonostante il suo contratto. La data sul suo contratto dice “2027”, eppure il suo nome continua a essere accostato a svariati club in Serie A. Ad Antonio Conte e al Napoli non basta essere in corsa per vincere lo scudetto, con 1 punto di vantaggio sull’Inter a due partite dalla fine, per allontanare voci e illazioni. Dopo gli iniziali discorsi che lo volevano al Milan, adesso il tecnico salentino viene avvicinato principalmente alla Juventus, il suo primo grande amore sportivo. Juve Conte, spunta un nuovo indizio: il rumors fa sognare i tifosi. (LaPresse) TvPlay.it È stato proprio lui, tra il 2011 e il 2014, a ricostruire una Juventus in profonda crisi, aprendo un lungo periodo di successi. 🔗Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Juve Conte, spunta un nuovo indizio: il rumors fa sognare i tifosi

