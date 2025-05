Juve a caccia della Champions la spinta dei senatori nella chat di squadra | Dai ragazzi dipende da noi Il retroscena della Gazzetta

La Juventus è in piena corsa per la Champions League, e i senatori della squadra stanno dando un'importante spinta morale. Un messaggio motivazionale è emerso nella chat di gruppo: «Dai ragazzi, dipende da noi». Un retroscena rivelato dalla Gazzetta dello Sport che evidenzia l'unità e la determinazione del gruppo bianconero nel perseguire obiettivi ambiziosi.

La Gazzetta dello Sport ha raccontato un retroscena interessante sulla Juventus, che dopo la vittoria dell'Atalanta contro la Roma di lunedì ha nuovamente il destino nelle proprie mani. Qualche minuto dopo il triplice fischio di questa sfida, i senatori e quasi tutti i bianconeri si sono compattati e stimolati a vicenda a suon di messaggi nella chat di squadra. Del tipo: « Dai ragazzi, adesso dipende da noi ». La testa è già alla prossima sfida con l' Udinese.

