Juan Jesus sfida l’Inter | Il Napoli vuole fare qualcosa di storico

Juan Jesus lancia un appello all'entusiasmo in casa Napoli, preparando la squadra al cruciale incontro contro il Parma. Il difensore brasiliano sottolinea l'importanza storica di un possibile scudetto, definendolo un'impresa memorabile. Con determinazione e spirito di squadra, il Napoli punta a scrivere una pagina significativa nella sua storia calcistica.

Juan Jesus suona la carica in casa Napoli in vista del match contro il Parma di domenica 18 maggio. Per il brasiliano, lo scudetto avrebbe i contorni dell’impresa. LA CONVINZIONE – Juan Jesus non utilizza mezze misure per indicare la portata di un eventuale scudetto conquistato dal Napoli. Il calciatore brasiliano, intervistato da Radio CrC, si è così espresso sul duello tra i partenopei e la sua ex Inter: «Siamo calciatori che lavorano tanto, il tecnico ci stimola sempre a dare il nostro massimo. Noi lo facciamo perché abbiamo la volontà di conquistare qualcosa di storico. Siamo consapevoli di quanto accaduto lo scorso anno, per cui abbiamo l’intenzione di dimostrare il reale cambio di passo della squadra». Juan Jesus sul lavoro del Napoli per tornare al vertice del Campionato. L’IMPEGNO – Juan Jesus ha poi proseguito ponendo l’accento sull’attività svolta dal Napoli per provare a centrare il quarto scudetto della sua storia. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Juan Jesus sfida l’Inter: «Il Napoli vuole fare qualcosa di storico

