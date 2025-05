Juan Jesus | Gli errori col Genoa? Anch’io sbagliai a Bologna Non capiterà più

Juan Jesus, difensore del Napoli, riflette sugli errori contro il Genoa e sulla sua personale esperienza a Bologna, promettendo di migliorare. In un'intervista a Radio Crc, rassicura i tifosi, sottolineando l'importanza di mantenere la calma in questo momento. Racconta anche del suo recupero e della determinazione a tornare in campo per contribuire alla sua squadra.

Juan Jesus: «Ai tifosi dico di non avere ansia, bisogna capire che non ci vuole troppa euforia» Intervista di Juan Jesus a Radio Crc: «Sto recuperando in fretta: faccio terapie mattina, pomeriggio e sera per rientrare in campo al più presto. Nessuno ad inizio anno diceva che il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto: essere lì ci fa onore. Parma? Dobbiamo stare attenti alle ripartenze e gestire il gioco. Vi dico cosa ci dice mister Conte!» Di seguito le sue parole: Juan Jesus: «Il recupero procede bene: sto facendo di tutto per rientrare il prima possibile, nonostante all’inizio si ipotizzava che la mia stagione fosse finita. Sto facendo terapie di mattina, pomeriggio e sera per non concludere così la mia stagione e rientrare in campo al più presto: voglio essere al 100% per aiutare la squadra in questo momento storico e complesso. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juan Jesus: «Gli errori col Genoa? Anch’io sbagliai a Bologna. Non capiterà più»

