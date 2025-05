Juan Jesus | Essere in testa è un onore tutti ci sottovalutavano Per vincere faremo una cosa

Juan Jesus, difensore brasiliano del Napoli ed ex Inter, ha condiviso le sue riflessioni sulla lotta scudetto in Serie A. Parlando a Radio CRC, ha espresso l’onore di essere in testa, sottolineando che molti lo sottovalutavano. La determinazione della squadra si fa sentire, e, per vincere, hanno in mente una strategia vincente.

Le parole di Juan Jesus, difensore brasiliano del Napoli ed ex Inter, sulla lotta scudetto contro i nerazzurri in Serie A. I dettagli. Juan Jesus ha parlato a Radio CRC della lotta scudetto tra Napoli ed Inter in queste ultime giornate di Serie A. ESSERE IN TESTA – « Abbiamo iniziato la stagione e nessuno diceva che avevamo poche possibilità di vincere lo scudetto perché davanti a noi mettevano la Juventus di Thiago Motta, l’Inter, il Milan di Fonseca, anche la Roma di De Rossi, l’Atalanta.. Ci mettevano al sesto posto, ora essere primi a due giornate dal termine ci fa onore e dimostra il lavoro che abbiamo fatto dal ritiro. Speriamo di fare del nostro meglio, abbiamo dato il massimo e siamo qui per merito di tutti ». PAREGGIO CONTRO IL GENOA – « Non è vero che queste gare sono facili, siamo un po’ dispiaciuti per il pareggio ma siamo primi perché abbiamo dato il massimo, abbiamo sempre dovuto soffrire e combattere. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Juan Jesus: «Essere in testa è un onore, tutti ci sottovalutavano. Per vincere faremo una cosa»

