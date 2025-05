JoyRun di Castel Romano

Partecipate alla quinta edizione della JoyRun di Castel Romano, un evento imperdibile per gli appassionati di corsa! Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 15 maggio. Scegli tra la gara competitiva di 10 km, la non competitiva di 9,9 km con un percorso rinnovato e la fun run di 5 km, adatta a tutti!

