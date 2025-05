Jordan Coraglia arrestato a Castelcovati per pedopornografia il prete che ha fondato la Nazionale Sacerdoti

Don Jordan Coraglia, noto per aver fondato la Nazionale Sacerdoti, è stato arrestato a Castelcovati con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. L'indagine ha rivelato che il prete avrebbe utilizzato Telegram per reperire contenuti illeciti, suscitando profonde preoccupazioni e indignazione nella comunità.

Don Jordan Coraglia, fondatore della Nazionale Sacerdoti, arrestato a Castelcovati per detenzione di materiale pedopornografico reperito su Telegram 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Jordan Coraglia arrestato a Castelcovati per pedopornografia, il prete che ha fondato la Nazionale Sacerdoti

Su questo argomento da altre fonti

Don Jordan Coraglia arrestato a Brescia: sul telefono del parroco foto e video intimi di minori. Le immagini nelle chat Telegram

Secondo corriereadriatico.it: È stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico don Jordan Coraglia, 51 anni, parroco di Castelcovati noto anche come ...

Arrestato il parroco di Castelcovati, nel Bresciano: possesso di materiale pedopornografico

Da msn.com: Il provvedimento nei confronti di don Jordan Coraglia, già sospeso dalla Diocesi. Il vescovo di Brescia: non coinvolti minori della parrocchia, nessun reato di questo tipo può essere tollerato ...

Foto pedopornografiche sui social e sul telefono: arrestato don Jordan Coraglia, parroco di Castelcovati

Come scrive msn.com: Ai domiciliari il 51enne presidente della Nazionale Sacerdoti Italia Calcio ed ex stella della nazionale di calcetto dei preti. La perquisizione in un’indagine della Polizia postale. E’ il secondo cas ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

WITHOUT REMORSE diretto da Stefano Sollima con Michael B. Jordan dal 30 aprile su Amazon Prime Video

Il primo contenuto in arrivo sarà l'action adrenalinico ‘Tom Clancy’s Without Remorse’ disponibile su Prime Video in tutto il mondo dal 30 aprile 2021.