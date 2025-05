Joint Stars 2025 inizia l' addestramento anfibio del San Marco

La Joint Stars 2025 è ufficialmente avviata, segnando l'inizio dell'addestramento anfibio del Comando San Marco. Questa esercitazione rappresenta un'importante iniziativa della Difesa nazionale, caratterizzata da un approccio interforze e inter-agenzia, mirata a potenziare la capacità operativa e la cooperazione tra le diverse forze armate.

Partite le esercitazioni della Joint Stars 2025 la principale esercitazione nazionale della Difesa, a carattere interforze e inter-agenzia 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Joint Stars 2025, inizia l'addestramento anfibio del San Marco

Altre fonti ne stanno dando notizia

Joint Stars 2025, inizia l'addestramento anfibio del San Marco

Scrive ilgiornale.it: Partite le esercitazioni della Joint Stars 2025 la principale esercitazione nazionale della Difesa, a carattere interforze e inter-agenzia ...

Difesa, al via a Cagliari la Joint Stars 2025: l’esercitazione nazionale interforze più importante della Difesa

Segnala aviation-report.com: Con l’arrivo di Nave Trieste nel porto di Cagliari, si è completato il dispiegamento delle forze e dei mezzi che daranno vita a un complesso scenario operativo multi-dominio. L’esercitazione, che ha p ...

Esercitazione Joint Stars 2025: un impegno per la difesa e la solidarietà

Lo riporta notizie.it: Questa mattina, il porto di Cagliari ha accolto la Nave Trieste, segnando il completamento del dispiegamento delle forze e dei mezzi per la Joint Stars 2025. Questa esercitazione, la più significativa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CAPTAIN TSUBASA: La seconda parte del DLC “EPISODIO: RISING STARS è disponibile

CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS, disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch, PC e compatibile con PlayStation 5, ha rilasciato oggi un nuovo contenuto scaricabile, la seconda Parte di “EPISODIO: RISING STARS”.