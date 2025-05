Joepalla colora la scuola Buonarroti

Joepalla colora la scuola Buonarroti, portando con i suoi pennelli una ventata di luminosità e creatività. Con il nuovo pseudonimo "Joepalla da Monza", si afferma come pittore di riferimento della città, trasformando l'istituto in un'opera d'arte. Questa iniziativa non è solo un restyling, ma un'opportunità per arricchire l'esperienza educativa dei giovani studenti.

È già all’opera con i pennelli e suoi colori raggianti, per regalare un volto più luminoso e scenografico alla scuola elementare Buonarroti. In assoluto è ormai assurto al ruolo di pittore della città, tanto da cambiare il suo pseudonimo da Joepalla a “ Joepalla da Monza “. Un toponimico dietro cui si cela l’impegno di un artista che, con questo, firma il suo decimo murales per Monza in stile – e firma – Joepalla, mentre almeno altri 56, di epoca precedente, li ha realizzati con stili e tecniche differenti. "Dopo il murale alla scuola Masiq l’anno scorso, ora tocca alla Buonarroti - spiega l’artista -, nell’ambito delle Pulizie di primavera di quest’anno. In quest’opera, che dovrei terminare entro venerdì, sviluppo il tema del viaggio, dell’andare nello spazio. Si abbinerà a quello già dipinto nella parte a fianco del muro esterno, a cui si congiungerà riprendendo il motivo del Giudizio Universale, con un tocco di mano dell’astronauta che si avvicina a quella del soggetto a fianco, quasi fosse una continuazione". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Joepalla colora la scuola Buonarroti

