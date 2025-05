Joe Biden ci ha fottuti sembrava morto Per lui ipotesi della sedia a rotelle se avesse vinto

"Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again" è un libro pungente che svela il declino fisico di Joe Biden nella sua seconda metà di presidenza, denunciando i suoi collaboratori per aver tergiversato nel convincerlo a ritirarsi. Un’analisi audace che mette in luce le ombre del potere e della leadership.

'Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again' è il libro in uscita il 20 maggio scritto dall'anchor della Cnn Jake Tapper e dal giornalista di Axios Alex Thompson e dal titolo esplicito, che si riferisce al 'peccato originale di Biden, al suo declino, la copertura e la scelta disastrosa di correre di nuovo'. Le accuse sono pesantissime e arrivano da oltre 200 interviste, per lo più con esponenti del partito democratico, quasi tutte realizzate dopo le elezioni del 2024. Addirittura, nella seconda parte della sua presidenza i suoi più stretti collaboratori hanno iniziato a discutere della possibilità di metterlo su una sedie a rotelle in caso di un secondo mandato.

