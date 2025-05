Jeremy Allen White e Austin Butler protagonisti del crime Enemies

Jeremy Allen White e Austin Butler sono stati scelti come protagonisti del film crime "Enemies", prodotto da A24. Con un copione di Henry Dunham, la pellicola promette intensità e suspense. Le riprese inizieranno quest'estate, trasformando l'attesa in entusiasmo per il talento di questi due attori emergenti nel panorama cinematografico.

Jeremy Allen White e Austin Butler protagonisti del crime Enemies A24 ha ufficializzato che il vincitore dell’Emmy per The Bear Jeremy Allen White e il candidato all’Oscar Austin Butler saranno i protagonisti del film crime Enemies scritto e diretto da Henry Dunham. Le riprese inizieranno quest’estate a Chicago per una produzione da 25 milioni di dollari. Stando a quanto riportato da Deadline, in Enemies, un detective implacabile e un famigerato killer su commissione si scontrano in un gioco mortale alla gatto e topo. Dunham si è precedentemente distinto per aver debuttato alla regia dirigendo il thriller poliziesco del 2018 The Standoff at Sparrow Creek, che segue un ex poliziotto diventato miliziano che indaga su una sparatoria a un funerale della polizia. Avvalendosi di attori del calibro di Jeremy Allen White e Austin Butler è lecito aspettarsi che il film possa ottenere ancor maggior risonanza rispetto al precedente lavoro del regista. 🔗Leggi su Cinefilos.it

