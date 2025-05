Jeremy Allen White e Austin Butler insieme per un progetto imperdibile prodotto da A24

Jeremy Allen White e Austin Butler si uniscono per un progetto imperdibile: un gangster movie intitolato "Enemies", prodotto da A24. La star di "The Bear" e l'attore che ha interpretato Elvis in "Elvis" di Baz Luhrmann si apprestano a brillare in questa nuova avventura cinematografica diretta da Henry Dunham. Preparati a un film che promette emozioni e tensione.

La star di The Bear e l'attore che ha interpretato Elvis per Baz Luhrmann saranno protagonisti di un nuovo film per il celebre studio Jeremy Allen White e Austin Butler saranno i protagonisti di un nuovo gangster movie intitolato Enemies e diretto da Henry Dunham per lo studio cinematografico A24. Dunham è regista e sceneggiatore e le macchine da presa cominceranno a giraer quest'estate a Chicago per una produzione da 25 milioni di dollari, secondo quanto riportato da Deadline. In Enemies, un detective implacabile e un famigerato killer su commissione si scontrano in una spirale mortale che inevitabilmente li porterà al confronto definitivo. Ari Aster e Lars Knudsen di Square Peg produrranno il film insieme ad A24. Tra i produttori ci sarà anche Alejandro . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jeremy Allen White e Austin Butler insieme per un progetto imperdibile prodotto da A24

