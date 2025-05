Jennifer Lopez cade durante le prove degli American Music Awards | l’infortunio al viso come sta ora

Jennifer Lopez ha condiviso su Instagram la sua brutta esperienza durante le prove per gli American Music Awards 2025. L'incidente, avvenuto mentre si preparava per l'evento del 26 maggio, ha portato a un'infortunio al viso. Scopriamo come sta ora e i dettagli della sua disavventura.

Jennifer Lopez su Instagram ha raccontato la sua spiacevole disavventura. Stava provando per gli American Music Awards 2025, evento che condurrà il prossimo 26 maggio, quando è "caduta sul pavimento", scrive PageSix, procurandosi una ferita sul viso. 🔗Leggi su Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Jennifer Lopez si "rompe" il naso e corre dal chirurgo plastico: «Grazie per avermi ricucita». Come sta ora

Da leggo.it: Paura per Jennifer Lopez. Durante le prove per gli American Music Awards 2025 – riporta PageSix –, la regina del pop latino si è "rotta" il naso. Ma, ...

