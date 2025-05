Jeffrey Wright è un attore di grande talento, noto per le sue interpretazioni in film e serie di successo. Ma cosa sai davvero su di lui? In questo articolo, esploreremo 10 curiosità che potrebbero sorprenderti su questo versatile artista, la cui carriera continua a brillare nel panorama cinematografico contemporaneo.

Jeffrey Wright: 10 cose che forse non sai sull’attore Con una popolarità sempre crescente, l’attore Jeffrey Wright ha partecipato ad alcuni dei film più celebri degli ultimi anni, spesso in ruoli di rilievo. Apprezzato dalla critica, Wright si è distinto per la sua versatilità e capacità di distinguersi ad ogni ruolo, cosa che lo ha portato a lavorare con importanti autori e famosi colleghi, interpretando tanto personaggi positivi quanto spietati villain. Ecco 10 cose che forse non sai di Jeffrey Wright. I film e i programmi TV di Jeffrey Wright. 1. Ha recitato in importanti lungometraggi. L’attore debutta nel 1990 nel film Presunto innocente, mentre nel 1996 ottiene il suo primo ruolo da protagonista nel film Basquiat. Successivamente recita in Cavalcando col diavolo (1999), Shaft (2000), The Manchurian Candidate (2004), Syriana (2005), Casino Royale (2006), Source Code (2011), Le idi di marzo (2011), Solo gli amanti sopravvivono (2013), Hunger Games: La ragazza di fuoco (2013), Hunger Games: l canto della rivolta – Parte 1 (2014), Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2 (2015), Panama Papers (2019) e Il cardellino (2019). 🔗Leggi su Cinefilos.it