Jean-Luc Mélenchon programmi di rottura e macchine predatorie

In "Ribellatevi! La rivoluzione del XXI secolo", Jean-Luc Mélenchon offre una visione incisiva e provocatoria per affrontare le sfide contemporanee. Non si tratta solo di un manifesto politico, ma di un appello alla lotta contro un sistema che definisce "macchine predatorie". Un'opera che invita alla riflessione e all'azione, disponibile dal 16 maggio.

Ribellatevi! La rivoluzione del XXI secolo (Meltemi, pp. 370, euro 20 – in libreria dal 16 maggio, ndr) non è soltanto il manifesto di un leader politico o il pamphlet

