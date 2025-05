Jasmine Paolini in semifinale a Roma in singolare e doppio Sulle orme di alcune grandi del passato

Jasmine Paolini conquista la semifinale a Roma, sia in singolare che in doppio, un'impresa che la colloca tra le grandi del tennis. Questo traguardo, già raggiunto da poche, la rivela come una delle protagoniste emergenti. Un momento storico che celebra il talento e la determinazione della nostra stella nel panorama tennistico internazionale.

Non è la prima volta, non sarà l’ultima, ma intanto Jasmine Paolini è entrata oggi a far parte di un club abbastanza esclusivo. Quello delle giocatrici capaci di andare in semifinale sia in singolare che in doppio nello stesso anno agli Internazionali d’Italia. Caso vuole che tra le appartenenti a questa categoria ci sia colei con cui sta condividendo questo percorso, Sara Errani. Per la romagnola semifinale in singolare e finale in doppio nel 2013 e doppia finale nel 2014, allora in coppia con Roberta Vinci. Tornando però indietro nel tempo, basta riprendere in mano il 2024 per scoprire l’ultima volta in cui l’evenienza si è verificata. Coco Gauff, proprio una delle due sconfitte di oggi da ErraniPaolini, lo fu anche dalle stesse avversarie un anno fa, quando si spinse fino in semifinale nel torneo di singolare, in un tempo in cui esisteva l’imbattibilità di Iga Swiatek sul rosso. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini in semifinale a Roma in singolare e doppio. Sulle orme di alcune grandi del passato

