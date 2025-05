Jannik Sinner vola ai quarti degli Internazionali d’Italia | dominato Cerundolo in due set

Jannik Sinner avanza con determinazione ai quarti degli Internazionali BNL d’Italia, trionfando su Francisco Cerundolo in due set: 7-6(2), 6-3. La partita, caratterizzata da due fasi distintive, ha messo in luce le straordinarie capacità del giovane talento azzurro, che continua la sua corsa verso il titolo.

Jannik Sinner continua la sua marcia trionfale agli Internazionali BNL d’Italia, approdando ai quarti di finale dopo una vittoria in rimonta contro l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6(2), 6-3. Un match diviso in due fasi distinte, in cui l’azzurro ha dimostrato ancora una volta la sua crescita mentale e tecnica. Jannik Sinner Primo set tirato. Il match si è aperto con un primo set equilibrato, in cui Sinner è riuscito a strappare il break al 5° game, ma ha subito restituito il vantaggio nel turno di battuta successivo. I due tennisti hanno proseguito testa a testa fino al tiebreak, dove il numero 2 del mondo ha alzato ulteriormente il livello del suo gioco. Con una serie di colpi precisi e aggressivi, Sinner ha chiuso il parziale 7-2, dimostrando ancora una volta la sua freddezza nei momenti decisivi. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Jannik Sinner vola ai quarti degli Internazionali d’Italia: dominato Cerundolo in due set

Cosa riportano altre fonti

Internazionali, Sinner vince ancora e vola ai quarti di finale: sconfitto anche Cerundolo in due set

ilfattoquotidiano.it scrive: Il numero uno al mondo batte l’argentino nonostante l’inizio ritardato per pioggia. Sfiderà il vincente tra il norvegese Ruud e lo spagnolo Munar ...

Internazionali: Sinner non si ferma, batte Cerundolo e vola ai quarti

Lo riporta ansa.it: Non succede questa volta, perché Jannik approda ai quarti di finale in programma giovedì eguagliando così il suo miglior risultato agli Internazionali registrato nel 2022 quando poi uscì per mano del ...

Jannik Sinner più forte anche delle vesciche: piega Cerundolo e vola ai quarti a Roma

Scrive msn.com: Autentica prova di forza dell'altoatesino, che nonostante le vesciche, piega Francisco Cerundolo e vola ai quarti di finale a Roma ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Australian Open : Jannik Sinner perde con Stefanos Tsitsipas

Non dura neppure due ore il quarto di finale di Jannik Sinner contro Stefanos Tsitsipas. Il greco, testa di serie n.