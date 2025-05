Jannik Sinner | Sto cercando di capire il mio livello ho allenato molto la smorzata nell’ultimo mese

Jannik Sinner continua a stupire nel tennis mondiale, avanza ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025 battendo l’argentino Francisco Cerundolo con un punteggio di 7-6, 6-3. Con una preparazione mirata e il focus sulla smorzata, Sinner si conferma imbattuto in questa stagione, collezionando 24 vittorie e rafforzando la sua posizione di numero uno.

Il numero uno del ranking mondiale Jannik Sinner ha superato anche l’esame Francisco Cerundolo, sconfiggendo in due set il forte terraiolo argentino per 7-6 6-3 e avanzando ai quarti di finale negli Internazionali d’Italia 2025. L’azzurro, ancora imbattuto in questa stagione e reduce da 24 vittorie di fila, affronterà al prossimo turno il vincente del match tra lo spagnolo Jauma Munar ed il norvegese Casper Ruud. “ Sono una persona che sta molto sul presente. Ora sono nei quarti, è stata un’ottima partita, però so anche che le cose possono cambiare così velocemente da un giorno all’altro. Ho speso molto mentalmente, non solo oggi ma in tutto il torneo, quindi è molto importante riposare anche la mente domani, non pensare al tennis e pensare ad altre cose, per poi essere pronto il giorno dopo ancora, quindi vediamo come riesco a gestire tutte queste cose “, ha detto Sinner in conferenza stampa ieri. 🔗Leggi su Oasport.it