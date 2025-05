Jannik Sinner siluro del coach Cahill | Se accade di nuovo

Jannik Sinner ha conquistato il pubblico agli Internazionali di Roma, non solo con una prestazione vincente contro l'olandese de Jong, ma anche con un divertente scambio di battute con il suo coach, Darren Cahill. "Se perdi di nuovo la concentrazione quando stai vincendo 4-1, me ne vado subito in pensione", ha scherzato l’australiano, sottolineando l'importanza della lucidità in campo.

"Se perdi di nuovo la concentrazione quando stai vincendo 4-1, me ne vado subito in pensione": simpatico siparietto tra il coach australiano Darren Cahill e il tennista azzurro Jannik Sinner al termine dell'incontro con l'olandese de Jong agli internazionali di Roma. Il numero uno al mondo ha vinto il match in due set (6-4, 6-3) ma subendo un calo nella seconda parte della partita. Se nella prima frazione il campione altoatesino era largamente in vantaggio, all’improvviso qualcosa è cambiato e il 23enne si è fatto strappare per ben due volte il servizio, facendosi così raggiungere sul 4-4. Nonostante questo, alla fine si è comunque preso il set. La seconda ripresa invece è stata più agevole, anche se in quel caso l'avversario ha dovuto fare i conti con un infortunio. Il fatto che Sinner si sia fatto raggiungere sul 4-4, però, non sarebbe andato giù allo staff del campione. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, siluro del coach Cahill: "Se accade di nuovo..."

