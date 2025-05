Jannik Sinner scopre l’avversario per i quarti a Roma | sfida titanica con un top-10 E i precedenti…

Jannik Sinner si prepara a un confronto cruciale nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia, dove affronterà il norvegese Casper Ruud, attualmente nella top 10 del ranking. Dopo aver superato l’argentino Francisco Cerundolo, Sinner cercherà di continuare il suo cammino in un match atteso e ricco di intensità. I precedenti tra i due aggiungono ulteriore interesse alla sfida.

Jannik Sinner affronterà Casper Ruud ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Dopo aver sconfitto l’argentino Francisco Cerundolo nella serata di ieri, mostrando un gioco convincente dopo aver regolato Mariano Navone e Jasper de Jong, il numero 1 del mondo ha dovuto attendere per conoscere l’identità del suo prossimo avversario sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il norvegese avrebbe dovuto affrontare lo spagnolo Jaume Munar nella giornata di ieri, ma ormai si era fatto troppo tardi e il confronto è stato rinviato a oggi. Il numero 7 del mondo, reduce dal trionfo al Masters 1000 di Madrid, ha avuto la meglio con lo schiacciante punteggio di 6-3, 6-4 e si è così meritato la sfida con il padrone di casa. L’appuntamento è per giovedì 15 maggio (l’ordine di gioco verrà stabilito nel tardo pomeriggio odierno). 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner scopre l’avversario per i quarti a Roma: sfida titanica con un top-10. E i precedenti…

