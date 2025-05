jannik sinner ricevuto da papa leone xiv

Jannik Sinner, il giovane talento del tennis italiano, è stato ricevuto da Papa Leone XIV, come riportato da LaPresse. Accompagnato dai genitori e da una delegazione della Federazione Italiana Tennis e Padel, Sinner ha incontrato il Pontefice a Roma, in occasione degli Internazionali d'Italia 2025, sottolineando il suo crescente prestigio a livello internazionale.

Jannik Sinner è stato ricevuto da Papa Leone XIV. Lo apprende LaPresse. Insieme al tennista, accompagnato dai suoi genitori, è presente anche una delegazione della Fitp, la federazione italiana tennis e padel, guidata dal presidente Angelo Binaghi. Sinner a Roma per gli Internazionali d’Italia 2025. L’azzurro, numero uno al mondo, in questi giorni è a Roma per partecipare agli Internazionali d’Italia 2025, Masters 1000 che va in scena sulla terra rossa del Foro Italico. Il 23enne ha già superato tre turni sconfiggendo Mariano Navone, Jesper de Jong e Francisco Cerundolo. Approdato ai quarti di finale del torneo, domani sfiderà il vincente del match tra Jaume Munar e Casper Ruud. World No. 1 doing World No. 1 things??? @janniksin #IBI25 pic.twitter.comGBAY28oxxK — Tennis TV (@TennisTV) May 13, 2025 🔗Leggi su Lapresse.it