Jannik Sinner incontra Leone XIV al Vaticano Il n 1 al mondo regala la sua racchetta al Papa

Jannik Sinner, fresco vincitore contro l'argentino Francisco Cerundolo agli Internazionali d'Italia 2025, ha avuto l'onore di incontrare Papa Leone XIV al Vaticano. In un incontro emozionante, il numero uno al mondo ha regalato la sua racchetta al Santo Padre, in un gesto simbolico che celebra la passione per il tennis e la grandezza dello sport.

Jannik Sinner, all’indomani del successo sull’argentino Francisco Cerundolo che gli ha spalancato le porte dei quarti di finale agli Internazionali d’Italia 2025, è stato ricevuto stamattina al Vaticano insieme alla sua famiglia e ad Angelo Binaghi (presidente della FITP) da Leone XIV in una delle prime udienze private del nuovo Papa, eletto lo scorso 8 maggio. Il capo della federazione italiana ha portato con sé dal Pontefice i trofei vinti a Malaga nel 2024 dalle Nazionali azzurre maschili e femminili, quindi rispettivamente la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. Sinner, accompagnato dai genitori, ha regalato una delle sue racchette a Robert Francis Prevost, grande appassionato di questo sport ed ex tennista. Dopo i saluti iniziali, il 23enne altoatesino ha risposto così ai complimenti del Papa per la vittoria di ieri sera al Foro Italico: “ Ci siamo riusciti. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner incontra Leone XIV al Vaticano. Il n.1 al mondo regala la sua racchetta al Papa

