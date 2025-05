Jannik Sinner in ritardo? Rissa e urla | si scatena l' inferno

Jannik Sinner, il talento italiano del tennis, ha fatto parlare di sé non solo per la vittoria contro Francisco Cerundolo, ma anche per l'atmosfera infuocata che ha caratterizzato il match. Ritardi e tensioni hanno dato vita a risse e urla, trasformando l'incontro in un evento carico di adrenalina e controversie.

Jannik Sinner è lo sportivo italiano del momento, e gli appassionati di tennis, se ne hanno l’occasione, cercano di vederlo dal vivo. Nel match di martedì sera, vinto contro l’argentino Francisco Cerundolo, ci sono però stati momenti di tensione. Il match del pomeriggio, infatti, è iniziato non prima delle 19.30 e ha generato accese polemiche da parte di molti spettatori in possesso del biglietto per la sessione serale, per assistere al match tra la statunitense Peyton Stearns e l’ucraina Svitolina, che però volevano entrare al Centrale per vedere il match di Jannik. Per questo, agli ingressi dell’impianto è stato necessario il rinforzo della polizia, per assistere gli steward, visto che c'erano tante persone che protestavano. Il biglietto per la sessione serale infatti dava la possibilità di entrare nel "Site", ma non di assistere alla partita di Sinner, che faceva parte della sessione diurna. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner in ritardo? Rissa e urla: si scatena l'inferno

