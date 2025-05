jannik sinner ha incontrato papa leone xiv in vaticano

Jannik Sinner ha vissuto un momento indimenticabile incontrando Papa Leone XIV in Vaticano, accompagnato dai suoi genitori e da una delegazione della Federtennis presieduta da Angelo Binaghi. Questa visita speciale è avvenuta in un giorno di pausa, prima dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia, aggiungendo un tocco di magia alla sua straordinaria carriera.

Giornata speciale per Jannik Sinner: il numero uno al mondo ha incontrato papa Leone XIV in Vaticano, accompagnato dai genitori e da una delegazione della Federtennis guidata dal presidente Angelo Binaghi. La visita si è svolta nel giorno di pausa prima dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia, in attesa di conoscere il suo avversario tra Munar e Ruud. Il pontefice, noto appassionato di tennis, nei giorni scorsi aveva scherzato sul cognome dell’altoatesino — “sinner” in inglese significa “peccatore” — durante una conversazione con i giornalisti su una possibile partita di beneficenza. «Io porto Agassi», aveva detto una cronista, e lui aveva risposto: «Basta che non porti Sinner». Durante una conferenza stampa agli Internazionali di Roma, Jannik ha risposto così all’ironia del papa: «Palleggiare con lui? Non mi mettete in difficoltà con queste domande», ha scherzato. 🔗Leggi su Lettera43.it