Jannik Sinner grazie ci | il messaggio misterioso cosa significa

Jannik Sinner ha dimostrato ancora una volta il suo carattere e la sua determinazione, conquistando una vittoria che ha lasciato il segno. Dopo aver affrontato momenti di difficoltà nel primo set, è riuscito a ribaltare la situazione, chiudendo il tie break con una performance impeccabile. Cosa si cela dietro questo trionfo? Un messaggio misterioso da decifrare.

Una vittoria convincente, dopo aver sofferto nella parte centrale del primo set, quando sul potenziale 4-2, ha subito il controbreak di Cerundolo e si è trovato sotto per 5-4. Alla fine, però, Jannik Sinner ha resistito, ha giocato punti al limite della perfezione e ha fatto suo il tie break per 7-2, prima di chiudere nel secondo set per 6-3. Ora per l’altoatesino un giorno di riposo — con presenza stasera, mercoledì 14 maggio, alla finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico per assistere alla sfida tra il suo Milan e il Bologna di Vincenzo Italiano — prima di tornare in campo giovedì contro il vincente della sfida tra lo spagnolo Jaume Munar e il norvegese Casper Ruud, reduce dal trionfo nel Masters 1000 di Madrid. Intanto martedì, dopo il match vinto in serata contro Cerundolo, il tennista azzurro ha lasciato il tradizionale messaggio sulla telecamera, con lettere però meno chiare rispetto al passato. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it