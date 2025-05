Jannik Sinner entra a gamba tesa su Rai Tre e Un posto al sole viene soppresso a sorpresa I fan furiosi sui social | Ma era davvero necessario? Cosa ce ne frega!

L'arrivo di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia di tennis ha preso una piega inaspettata: la trasmissione de "Un posto al sole" è stata soppressa, scatenando l'ira dei fan sui social. Mentre il campione avanza nel torneo, ci si interroga sulla necessità di questa scelta e sul valore che abbiamo dato a un appuntamento così atteso.

C’era molta attesa ieri per l’appuntamento agli Internazionali d’Italia di tennis a Roma con Jannik Sinner. Il campione ha sconfitto Francisco Cerundolo, staccando così il pass per i quarti di finale in cui affronterà uno tra Ruud e Munar. Ma si è verificato un piccolo “incidente diplomatico” su Rai Tre. L’atteso incontro sul campo di tennis prima doveva iniziare alle 15 poi si è accumulato anche il ritardo della partita di Jasmine Paolini, poi di nuovo la pioggia. Insomma i giocatori hanno dovuto attendere fino a dopo le 19 per iniziare a giocare. Palinsesto Rai stravolto e così si è deciso di trasmettere l’incontro sulla terza Rete Rai. Una decisione presa last minute che ha scontentato i fan di una delle serie più longeve della nostra televisione “Un posto al sole”. Inizialmente programmato per le 20:50, la soap non è andata in onda. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it