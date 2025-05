Jannik Sinner e Angelo Binaghi ricevuti da Papa Leone XIV

Jannik Sinner e Angelo Binaghi, presidente della Fitp, hanno avuto l'onore di essere ricevuti da Papa Leone XIV in Vaticano, durante gli Internazionali d’Italia a Roma. Il Pontefice, noto appassionato di sport e tennis, ha condiviso un momento speciale con i due protagonisti, sottolineando l'importanza di valori come il fair play e la determinazione.

ROMA (ITALPRESS) – In occasione degli Internazionali d’Italia a Roma, Jannik Sinner e il presidente della Fitp Angelo Binaghi sono stati ricevuti in Vaticano da Papa Leone XIV. Il Pontefice è un grande appassionato di sport, ma soprattutto di tennis. -Foto IPA Agency- (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Jannik Sinner e Angelo Binaghi ricevuti da Papa Leone XIV

Cosa riportano altre fonti

Sinner e Binaghi in visita in Vaticano da Papa Leone XIV

Come scrive ubitennis.com: Tennis - Italiani | Jannik Sinner e Angelo Binaghi, accompagnati dalle famiglie, ricevuti in Vaticano dal neoeletto pontefice ...

Sinner e Binaghi ricevuti da Papa Leone XIV

Si legge su ansa.it: Jannik Sinner e il presidente della FITP, Angelo Binaghi, sono stati ricevuti questa mattina dal nuovo Pontefice, Leone XIV. Insieme al n.1 del mondo anche la sua famiglia e quella del presidente ...

Jannik Sinner in visita da Papa Leone XIV: l'incontro a sorpresa con i genitori e il presidente della Federtennis Angelo Binaghi

Da msn.com: Jannik Sinner e il presidente della FITP, Angelo Binaghi, sono stati ricevuti questa mattina dal nuovo Pontefice, Papa Leone XIV. Insieme al n.1 del ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Australian Open : Jannik Sinner perde con Stefanos Tsitsipas

Non dura neppure due ore il quarto di finale di Jannik Sinner contro Stefanos Tsitsipas. Il greco, testa di serie n.