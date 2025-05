Jannik Sinner da Papa Leone XIV video | Ecco la pallina se vuole giocare un po’? Ma qui rompi qualcosa

Oggi, Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha avuto il privilegio di un incontro privato con Papa Leone XIV in Vaticano. Tra sorrisi e battute, il Pontefice ha scherzato con il campione, unendo sport e spiritualità in un momento unico e significativo. scopriamo i dettagli di questo straordinario incontro.

Jannik Sinner è stato ricevuto oggi in Vaticano da Papa Leone XIV, con un incontro privato all’insegna del sorriso e del dialogo tra sport e spiritualità, con il Pontefice che ha scherzato molto con il numero 1 del tennis mondiale. Il numero uno del tennis mondiale Jannik Sinner è stato ricevuto oggi, 14 maggio 2025, in udienza privata da Papa Leone XIV. L’incontro si è svolto alla presenza dei genitori del tennista e del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. L’appuntamento, riservato ma molto atteso, ha rappresentato un raro momento di condivisione tra il mondo dello sport e quello della fede. Il divertente siparietto tra Sinner e Leone XIV. Sinner ha regalato la sua racchetta al Pontefice che ha risposto scherzosamente indicando la sua tonaca bianca «Con questi abiti a Wimbledon mi lascerebbero giocare?», tra i sorrisi dei presenti. 🔗Leggi su .com © .com - Jannik Sinner da Papa Leone XIV (video): «Ecco la pallina, se vuole giocare un po’?» «Ma qui rompi qualcosa»

Cosa riportano altre fonti

Jannik Sinner in visita da Papa Leone XIV. L'incontro a sorpresa con i genitori e la racchetta in regalo: «Vuole giocare?»

Lo riporta msn.com: Jannik Sinner e il presidente della FITP, Angelo Binaghi, sono stati ricevuti questa mattina dal nuovo Pontefice, Papa Leone XIV. Insieme al n.1 del mondo anche la sua famiglia e quella ...

Sinner da Papa Leone XIV. Il tennista a sorpresa in Vaticano: "Giochiamo un po'?"

Da msn.com: Il Papa da sempre grande appassionato di tennis, nelle ultime ore aveva scherzato sul numero uno al mondo, impegnato agli Internazionali ...

Jannik Sinner da Papa Leone XIV in Vaticano

Riporta tg.la7.it: Jannik Sinner e il presidente della FITP, Angelo Binaghi, sono stati ricevuti questa mattina dal nuovo Pontefice, Leone XIV. Insieme a Jannik, vestito in giacca e cravatta per l'occasione, anche la ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Australian Open : Jannik Sinner perde con Stefanos Tsitsipas

Non dura neppure due ore il quarto di finale di Jannik Sinner contro Stefanos Tsitsipas. Il greco, testa di serie n.