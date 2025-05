Jannik Sinner da Papa Leone XIV coi genitori Hanspeter e Siglinde il tennista batte Meloni e i politici

Papa Leone XIV ha convocato il giovane talento del tennis Jannik Sinner, lasciando da parte le questioni politiche. Con i genitori Hanspeter e Siglinde al suo fianco, Sinner ha avuto modo di affrontare temi leggeri e sportivi, beffando anche la premier Giorgia Meloni e i politici presenti. Un incontro che segna un nuovo inizio per la tradizione papale.

Papa Leone XIV mette in chiaro le cose, niente politica: il primo incontro è col tennista Jannik Sinner. Beffata, tra le altre, la premier Giorgia Meloni 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Jannik Sinner da Papa Leone XIV coi genitori Hanspeter e Siglinde, il tennista "batte" Meloni e i politici

Sinner in Vaticano. Stamane l'incontro con Leone XIV, il Papa tennista

Sinner da Papa Leone XIV, il tennista azzurro in visita al Vaticano insieme alla famiglia e a Binaghi

Sinner in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano: l'incontro con la sua famiglia e Binaghi

