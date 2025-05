Jannik Sinner da Leone XIV | la sorpresa e le battute

Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, ha ricevuto una sorprendente visita da Papa Leone XIV. Accompagnato dai genitori Hanspeter e Siglinde e da una delegazione della Federazione Italiana Tennis e Padel, capitanata dal presidente Angelo Binaghi, Sinner ha condiviso momenti di gioia e battute con il Pontefice, appassionato di tennis.

Il numero uno del tennis mondiale Jannik Sinner è stato ricevuto a sorpresa da Papa Leone XIV. Con il tennista, accompagnato da suoi genitori Hanspeter e Siglinde, una delegazione della Fitp, la Federazione italiana tennis e padel, con il presidente Angelo Binaghi. Il Pontefice, infatti, è un grande appassionato di tennis. Lunedì scorso, al termine dell'udienza con i media mondiali arrivati a Roma per seguire il Conclave, Leone XIV era stato incalzato da una giornalista per organizzare una partita di tennis di beneficenza per le Pontificie Opere Missionarie, conoscendo la sua passione per questo sport. " Certo va bene ", aveava replicato Leone XIV. "Io porto Agassi", ha detto la giornalista scherzando e il Papa ha replicato: " Basta che non porti Sinner ", scherzando sul doppio senso sia perché l'italiano è il numero uno del mondo e sia perché il suo cognome in inglese significa "peccatore". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner da Leone XIV: la sorpresa e le battute

Approfondimenti da altre fonti

Sinner in Vaticano. Stamane l'incontro con Leone XIV, il Papa tennista

gazzetta.it scrive: Il n. 1 del mondo in udienza da Prevost con la famiglia e il presidente della Federtennis Binaghi. In serata allo stadio per Milan-Bologna ...

Sinner da Papa Leone XIV gli regala una racchetta: «Giochiamo?». E il pontefice: «Qui è meglio di no...»

Come scrive msn.com: Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV, nuovo Pontefice e grande appassionato di tennis. L’incontro ha unito sport, spiritualità ...

Sinner da Papa Leone XIV. Il tennista a sorpresa in Vaticano: "Giochiamo un po'?"

Segnala msn.com: Il Papa da sempre grande appassionato di tennis, nelle ultime ore aveva scherzato sul numero uno al mondo, impegnato agli Internazionali ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Australian Open : Jannik Sinner perde con Stefanos Tsitsipas

Non dura neppure due ore il quarto di finale di Jannik Sinner contro Stefanos Tsitsipas. Il greco, testa di serie n.