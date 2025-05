Jamiroquai | Dynamite ritorna per il ventesimo anniversario e tappa a Milano il 13 Novembre

Il leggendario album "Dynamite" dei Jamiroquai festeggia il ventesimo anniversario con una riedizione speciale, in arrivo il 13 giugno. In concomitanza con questa celebrazione, la band si esibirà a Milano il 13 novembre, promettendo un evento imperdibile per i fan di vecchia data e per le nuove generazioni di appassionati della musica funk.

di Alessandra Del Prete A vent’anni dalla sua pubblicazione, “Dynamite”, il sesto album in studio dei Jamiroquai, si prepara a fare il suo ritorno in una speciale riedizione prevista per il 13 giugno. L’annuncio celebra un traguardo significativo per il disco, uscito originariamente nel giugno 2005 dopo il successo planetario di “A Funk Odyssey”. Questa nuova edizione sarà disponibile in un doppio LP in vinile color “Dynamite Smoke” e includerà l’album originale. Un elemento di particolare interesse per i fan è l’aggiunta di un CD bonus contenente il sampler promozionale dell’epoca, che offrirà versioni inedite dei brani. “Dynamite” rappresentò un momento di transizione e continuità per la band guidata da Jay Kay, mantenendo la sua distintiva miscela di funk, jazz e disco che aveva già conquistato il pubblico internazionale. 🔗Leggi su Ildenaro.it

