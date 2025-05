Jamie Lee Curtis | Costretta alla chirurgia plastica a 25 anni a causa di una Hollywood tossica

Jamie Lee Curtis, icona di Hollywood, ha svelato di aver subito un intervento di chirurgia plastica a soli 25 anni, spinta dalle pressioni di un'industria tossica. In un'intervista a "60 Minutes", l'attrice ha raccontato come il rifiuto di un direttore della fotografia l'abbia costretta a ricorrere al bisturi, rivelando il lato oscuro della fama.

L'attrice ha rivelato che a causa del rifiuto di un direttore della fotografia fu costretta a ricorrere al bisturi quando era molto giovane Jamie Lee Curtis ha dichiarato in una nuova intervista concessa a 60 Minutes di essersi sottoposta per la prima volta a un intervento di chirurgia plastica all'età di 25 anni, dopo che un giorno un direttore della fotografia si era rifiutato di riprenderla sul set di un film perché non gli piaceva il suo viso. L'attrice Premio Oscar ha dichiarato di sentirsi pentita della sua decisione ancora oggi. Il film in questione era Perfect del 1985, diretto da James Bridges e interpretato da John Travolta. "Ho preso la cosa molto seriamente come attrice", ha rivelato Curtis a proposito del film,

