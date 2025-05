Jamie Foxx star del film drammatico Fight for ' 84

Jamie Foxx torna a collaborare con Netflix per il film drammatico "Fight for '84", ambientato nel mondo dello sport. In questo nuovo progetto, Foxx interpreterà il protagonista, portando in vita una storia avvincente e ispiratrice che esplora la lotta e la perseveranza. Preparati a un viaggio emozionante nel cuore della competizione sportiva.

Netflix e Jamie Foxx collaboreranno ancora una volta in occasione del film, ambientato nel mondo dello sport, intitolato Fight for '84. Jamie Foxx sarà il protagonista di un film drammatico ambientato nel mondo dello sport intitolato Fight For '84. Il progetto verrà realizzato per Netflix e alla regia sarà impegnato Andrés Baiz. Un nuovo film per Foxx La storia raccontata nel lungometraggio sarà ambientata dopo che il team di pugilato degli Stati Uniti che avrebbe dovuto partecipare alle Olimpiadi perde la vita tragicamente in un incidente aereo. Un nuovo allenatore, interpretato da Jamie Foxx, viene coinvolto per ricostruire la squadra da zero e condurla alla vittoria ai Giochi Olimpici del 1984. Lo sportivo riuscirà nell'impresa e porterà alla conquista del maggior .

