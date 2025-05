James Bond Rodamund Pike si è rifiutata di spogliarsi all' audizione

In un'intervista esclusiva con Harper's Bazaar UK, Rosamund Pike ha rivelato di essersi rifiutata di spogliarsi durante l'audizione per il ruolo della Bond girl nella saga di James Bond. La star britannica ha condiviso un episodio significativo che mette in luce le sfide e le pressioni affrontate nel mondo del cinema, specialmente per le donne.

La star britannica ha raccontato di aver rifiutato una richiesta di nudo durante il provino per la saga cinematografica di 007. In una recente intervista con Harper's Bazaar UK, Rosamund Pike ha raccontato un episodio che riguarda la fase di casting a cui partecipò per il ruolo della Bond girl Miranda Frost. Nel corso del provino, all'attrice venne chiesto di spogliarsi e la star di Gone Girl ha raccontato come si comportò all'epoca davanti ad una simile richiesta. La richiesta di nudo a Rosamund Pike per James Bond "Al provino per Bond, mi chiesero di abbassare la zip e lasciare cadere il vestito che indossavo, restando semplicemente in biancheria" ha svelato Pike. Una richiesta che non piacque all'attrice "Dissi di no . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - James Bond, Rodamund Pike si è rifiutata di spogliarsi all'audizione

