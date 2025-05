Italia fanalino di coda Ue su diritti Lgbtqia+ i dati della Rainbow Europe Map

L'Italia si posiziona al 35esimo posto su 49 nella Rainbow Europe Map 2025, secondo i dati di Ilga Europe. La chart evidenzia un paese in stallo, caratterizzato da crescenti discriminazioni e un'erosione dei diritti fondamentali per la comunità LGBTQIA, continuando a rimanere fanalino di coda tra i membri dell'Unione Europea e dell'Asia centrale.

AGI - "I dati della Rainbow Europe Map 2025 di Ilga Europe mostrano un Paese che ristagna nell'odio, dove crescono discriminazione ed erosione dei diritti fondamentali, dove l'Italia si trova al 35esimo posto su 49 Paesi tra Europa e Asia centrale e rimane largamente fanalino di coda tra i Paesi fondatori UE". Lo scrivono in una nota le realtà LGBTQIA+, aderenti al manifesto 'La strada dei diritti', che promuovono la manifestazione del prossimo 17 maggio a Piazzale Ostiense per la giornata internazionale contro l'omolesbobitransfobia. Il nostro Paese, si legge ancora nella nota, "nella scala da 1 a 100 sulla piena uguaglianza delle persone LGBTQIA+ passa dal 25% al 24% rispetto allo scorso anno e si stacca di un solo punto percentuale dall'Ungheria di Orban (al 23%), che ha appena vietato i Pride e cancellato le persone trans* persino dalla Costituzione". 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Italia fanalino di coda Ue su diritti Lgbtqia+, i dati della Rainbow Europe Map

Se ne parla anche su altri siti

Neolaureati e disoccupati. Italia fanalino di coda nell’Ue

Scrive quotidiano.net: Il nostro paese, infatti, è fanalino di coda in Europa per quanto riguarda ... Portando l’occupazione femminile italiana al livello dell’Ue nei prossimi 10 anni, secondo Viviano (nella ...

'Italia fanalino di coda in Europa per salari e occupazione femminile'

Come scrive lapressa.it: Nessuno nega che in Italia, come in tutta Europa, l’occupazione sia cresciuta significativamente dopo la pandemia, pur lasciando il nostro paese ultimo in Unione (a fine 2024: 67,1% contro una media ...

In Ue è tasso di occupazione record al 75,8 per cento. L’Italia ancora fanalino di coda

Lo riporta eunews.it: Seppur con con importanti differenze tra i 27, crescono tutti – o quasi – e la forbice tra i primi della classe (l’Olanda) e il fanalino di coda ... dell’Ue, ma anche in questo caso, è il fattore di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CGIL, CISL e Anief firmano il non-contratto sulla DaD: diritti dei lavoratori calpestati

Apprendiamo dagli organi di stampa che dopo CISL e Anief, anche la CGIL ha firmato il contratto sulla didattica integrata, o sarebbe meglio dire il non contratto sulla DDI.