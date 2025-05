Vladimir Putin non parteciperà ai negoziati con l'Ucraina a Istanbul. Il Cremlino ha confermato che la delegazione russa sarà guidata da Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura. Questa assenza potrebbe influenzare le dinamiche del confronto e le aspettative di un possibile accordo tra le parti coinvolte nel conflitto.

Vladimir Putin non prenderà parte ai negoziati con l’Ucraina a Istanbul, in Turchia. A confermarlo è il Cremlino stesso, che ha annunciato che a guidare le delegazione russa sarà Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura e attuale consigliere del presidente. Oltre all’assenza di Putin, quindi, è stata confermata anche quella del ministro degli Esteri, Sergei . L'articolo Istanbul, Putin non sarà presente ai negoziati: Medinsky guiderà delegazione russa proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it