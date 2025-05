Istanbul ancora top secret i partecipanti Zelensky | pronti a ogni negoziato Trump | vado se ci sarà Putin

Istanbul si prepara a ospitare un vertice cruciale tra Mosca e Kiev, con partecipanti chiave come Zelensky e, potenzialmente, Trump, a condizione della presenza di Putin. Gli occhi del mondo sono puntati su questo tavolo di trattativa, che potrebbe segnare un passo decisivo verso la fine del conflitto che ha devastato l'Ucraina.

Gli occhi del mondo sono puntati su Istanbul per il tavolo Mosca-Kiev che potrebbe mettere fine alla guerra scoppiata dopo l'invasione russa di tre anni fa. Il vertice in Turchia, previsto per domani, rappresenta un momento cruciale nei tentativi di mediazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato la sua presenza mentre lo "zar" non ha ancora sciolto le riserve. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che la delegazione russa attenderà quella ucraina a Istanbul, ma la composizione precisa verrà annunciata solo domani. Ucraina, riflettori sul vertice in Turchia di domani. Secondo indiscrezioni, potrebbero essere presenti l'assistente diplomatico Yuri Ushakov e forse il ministro degli Esteri Lavrov, ma quest'ultimo sembra escluso dalle ultime notizie. In forse la presenza di Vladimir Putin sul quale insiste il pressing di Donald Trump.