Israele l’ufficio di Netanyahu attacca Macron | Si schiera con i terroristi

La recente dichiarazione di Emmanuel Macron sulla situazione umanitaria a Gaza ha suscitato una ferma reazione dall'ufficio di Netanyahu. Il presidente francese ha definito "vergognoso" l'operato israeliano, etichettando le sue parole come un'alleanza con i terroristi. Questo scontro diplomatico mette in luce le tensioni crescenti tra Israele e Francia.

Le parole del presidente francese Emmanuel Macron riguardo alla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza hanno provocato una dura replica da parte del governo israeliano. Il capo dell’ Eliseo aveva definito « una vergogna » l’operato israeliano nella regione, dichiarazioni al quale l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha reagito accusando il capo di Stato francese di sostenere indirettamente il terrorismo. In una nota ufficiale si legge: «Il presidente francese Emmanuel Macron ha nuovamente scelto di schierarsi al fianco di un’organizzazione terroristica islamista e assassina, facendo eco alla sua propaganda menzognera e accusando Israele con infami calunnie. Invece di sostenere il campo democratico occidentale nella sua lotta contro le organizzazioni terroristiche islamiste e di chiedere il rilascio degli ostaggi, Macron ancora una volta chiede a Israele di arrendersi e di premiare il terrorismo. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Israele, l’ufficio di Netanyahu attacca Macron: «Si schiera con i terroristi»

