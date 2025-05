Israele avvisa i civili | evacuare i porti yemeniti gestiti dagli Houthi

Israele ha avvisato i civili di evacuare i porti yemeniti controllati dagli Houthi, in previsione di possibili raid militari da parte delle forze armate israeliane. L'allerta arriva dopo l'intercettazione di un missile proveniente dallo Yemen, segnando un ulteriore aumento delle tensioni nella regione e la crescente preoccupazione per la sicurezza.

Le forze armate israeliane (Idf) hanno diramato un avviso ai civili di sgomberare i porti dello Yemen gestiti dai ribelli filoiraniani Houthi: una prassi che anticipa raid militari israeliani. Questa mattina Israele afferma di aver intercettato un missile lanciato dal territorio yemenita. "Visto che il regime terroristico Houthi utilizza i porti marittimi per le sue attività terroristiche, invitiamo coloro che si trovano in questi porti a evacuare e a tenersi lontani fino a nuovo avviso", ha scritto il portavoce in arabo dell'esercito israeliano Avichay Adraee su X, allertando i porti yemeniti di Ras Issa, Hodeida e Salif. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele avvisa i civili: evacuare i porti yemeniti gestiti dagli Houthi

