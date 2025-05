Israele a yemeniti | via dai porti Houthi

Il 9 settembre 2023, Israele ha intercettato un missile lanciato dallo Yemen, attribuito ai ribelli Houthi, nel cielo di Gerusalemme e in altre città vicine. Le sirene di allerta hanno risuonato, ma fortunatamente non si segnalano vittime o danni. L'esercito israeliano ha prontamente attivato le procedure di emergenza per garantire la sicurezza nazionale.

9.23 Un missile lanciato dal territorio yemenita è stato intercettato nei cieli israeliani dalle Idf. Sirene di allarme a Gerusalemme e in numerose città vicine; non si hanno notizie di vittime né di danni. Dopo l'abbattimento del missile, attribuito ai ribelli Houthi, l'esercito israeliano ha diramato un avviso ai civili yemeniti per sgomberare tre porti gestiti dal gruppo filoiraniano; una prassi che anticipa raid militari israeliani nelle zone interessate,in questo caso Ras Isa, Hodeidah e Salif. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Israele ha chiarito che agirà contro tutti coloro che ci attaccano, ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu.