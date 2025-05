Isola d' Elba sorpresi in auto con cocaina e mille euro in contanti | arrestati

Due uomini, un 35enne nordafricano e un 39enne italiano, sono stati arrestati dai carabinieri di Portoferraio all'Isola d'Elba. Sorpresi in auto con cocaina e mille euro in contanti, i due sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in seguito a un controllo di routine.

