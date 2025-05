Isola del Liri MoveWeek tra natura e storia

Isola del Liri ospita la Move Week, un evento che unisce natura e storia. Durante questa settimana europea del movimento, i partecipanti esploreranno luoghi naturalistici e culturali, immergendosi nell'archeologia industriale e concludendo il percorso con una rievocazione storica dell’eccidio di San Lorenzo del 1799. Un'esperienza unica per scoprire la bellezza e il patrimonio della Città delle cascate.

In occasione della settimana europea del movimento Move Week si svolgerà nella Città delle cascate con visita a luoghi naturalistici, storici, culturali. archeologia industriale e per finire assistere alla rievocazione storica dell'eccidio di San Lorenzo (1799).

