Etichettato come lo Stefano De Martino di Mediaset, Pierpaolo Pretelli è l’esempio di come con l’impegno e la dedizione si ottiene tutto. Dopo essere uscito dal Grande Fratello, Pierpaolo ha fatto davvero di tutto: ha sfornato un singolo musicale, ha fatto l’imitatore a Tale e Quale Show, ha ricoperto il ruolo di inviato e ha debuttato anche in teatro con “Rocky Il Musical”. Per non farsi mancare nulla, quest’anno è inviato all’ Isola dei Famosi nell’edizione condotta da Veronica Gentili. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Pierpaolo Pretelli. In merito alla nuova esperienza, ha dichiarato: “ Sono davvero felicissimo, anche se dentro di me convivono emozioni molto diverse. Sto cercando di assaporare ogni istante! Saranno l’entusiasmo e l’energia a darmi la spinta per vivere al massimo questa splendida opportunitĂ ! Proverò a trasmettere ai naufraghi tutta la mia carica e cercherò di sostenerli per come potrò”. 🔗Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Isola dei Famosi 2025”, intervista esclusiva a Pierpaolo Pretelli: “Sto cercando di assaporare ogni istante di questa avventura. Con Giulia Salemi siamo una vera squadra, ci sosteniamo a vicenda”