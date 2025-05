Ismaele Lulli crocifisso e ucciso confermata la condanna di 5 anni ad Ambera Saliji | Lo attirò in trappola

La Corte d'Appello di Ancona ha confermato la condanna a cinque anni di carcere per Ambera Saliji, ritenuta colpevole di concorso anomalo nell'omicidio di Ismaele Lulli. Il 17enne fu tragicamente ucciso il 19 luglio 2015 a Sant'Angelo in Vado, in un drammatico episodio che lo vide attirato in trappola da Saliji.

ANCONA - Cinque anni di carcere per Ambera Saliji per concorso anomalo nell'omicidio di Ismaele Lulli, il 17enne ucciso il 19 luglio del 2015 a Sant'Angelo in Vado. La Corte d'appello di.

