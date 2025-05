Irruzione nel suo ristorante ferito a colpi di pistola il tiktoker Luca Di Stefano del Sole di Notte

Paura a Sant’Antimo, dove il noto tiktoker Luca Di Stefano, titolare del ristorante “Il Sole di Notte - Pescheria degli Artisti”, è stato ferito a colpi di pistola. Nella serata di ieri, due uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione nel locale, causando panico tra i presenti. I dettagli dell'episodio sono ancora da chiarire.

Paura a Sant'Antimo dove, nella serata di ieri, il titolare del ristorante "Il Sole di Notte - Pescheria degli Artisti" è stato ferito alla mano da colpi d'arma da fuoco esplosi all'interno del locale. A sparare sarebbero stati due uomini con il volto coperto, che hanno fatto irruzione nel.

Sant’Antimo, titolare ferito nel suo ristorante. Il prefetto intensifica vigilanza nell’area

