Irruzione in casa carabiniere costretto a sparare alle gambe di un uomo armato di coltello Ferita a un piede la proprietaria

Nella notte a Cesenatico, un intervento dei carabinieri ha preso una piega drammatica quando un uomo armato di coltello ha tentato di irrompere in un'abitazione. Per difendersi, un carabiniere ha esploso colpi, ferendo l'aggressore alle gambe. Tragicamente, anche la proprietaria è rimasta ferita a un piede durante la concitazione dello scontro.

Sparatoria nella notte a Cesenatico, un carabiniere è stato costretto a fare fuoco colpendo un uomo alle gambe. In un momento di grande concitazione i militari dell'Arma erano stati aggrediti dall'uomo che brandiva un coltello e stava tentando di fare irruzione in una casa. C'è da sottolineare. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Irruzione in casa, carabiniere costretto a sparare alle gambe di un uomo armato di coltello. Ferita a un piede la proprietaria

Approfondimenti da altre fonti

L’irruzione in casa della zia e il ritrovamento di una lettera

Si legge su editorialedomani.it: La mattina del 9 maggio carabinieri e agenti della Digos fecero irruzione nella casa della zia di Peppino, presso la stazione Cinisi-Terrasini, dove solitamente Peppino dimorava e pernottava. Tra le c ...

FAVARA (AG) – UOMO SI BARRICA IN CASA. I CARABINIERI COSTRETTI A FARE IRRUZIONE

favaraweb.com scrive: È disponibile al seguente link, un breve video relativo all’intervento condotto dai Carabinieri a partire dalla serata di ieri e per tutta la notte, a seguito della segnalazione di un uomo in evidente ...

Sequestra in casa la compagna dopo una lite: carabinieri fanno irruzione da una finestra e la salvano

Riporta fanpage.it: Hanno fatto irruzione da una finestra per salvare una donna. È stata lei stessa a far scattare l'allarme dopo che, a seguito di una lite, il compagna ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Quali sono le cause dei capillari rotti nelle gambe e come trattarli?

Tutte le donne desiderano sfoggiare gambe lisce e levigate per sentirsi a proprio agio con loro stesse.