Ironheart | serie TV di Riri Williams ambientata 3 giorni dopo Wakanda Forever debutto 24 giugno

"Ironheart", la nuova serie TV centrata su Riri Williams, debutterà il 24 giugno, a soli tre giorni dopo gli eventi di "Wakanda Forever". Con il trailer ufficiale in arrivo, nuovi dettagli sulla collocazione temporale di questa attesissima serie nel Marvel Cinematic Universe stuzzicano l'interesse dei fan, promettendo emozioni e avventure all'altezza delle aspettative.

In attesa del trailer ufficiale di Ironheart, previsto per oggi in una fase successiva della giornata, sono emerse informazioni interessanti riguardo la collocazione temporale della serie TV nella timeline del Marvel Cinematic Universe. Diversi dettagli sono stati confermati, aumentando le aspettative attorno al nuovo capitolo dedicato a Riri Williams. Dettagli sulla timeline Recentemente, la Marvel . L'articolo Ironheart: serie TV di Riri Williams ambientata 3 giorni dopo Wakanda Forever, debutto 24 giugno è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Ironheart: serie TV di Riri Williams ambientata 3 giorni dopo Wakanda Forever, debutto 24 giugno

Altre fonti ne stanno dando notizia

Riri Williams esce dagli ascensori e costruisce un'armatura nel primo Ironheart trailer

Riporta gamereactor.it: All'inizio di oggi, abbiamo riportato il rapido sguardo a Ironheart che Disney+ aveva condiviso prima della sua premiere di tre episodi il 24 giugno. A quel tempo, abbiamo anche notato che lo show ...

Ironheart, annunciata la timeline della nuova serie Marvel: quando è ambientata nel MCU?

Secondo serial.everyeye.it: Scoprite quando è ambientata Ironheart, la nuova serie televisiva live-action del Marvel Cinematic Universe in uscita il 24 giugno.

Ironheart: Il trailer ufficiale italiano della serie Marvel sull'erede di Iron Man

comingsoon.it scrive: Con Dominique Thorne nei panni di una brillante inventrice che si costruisce da sola un'armatura in stile Iron Man, Ironheart debutterà su Disney+ il 25 giugno.

Potrebbe interessarti su Zazoom

LG OLED TV E XBOX SERIE X INSIEME PER LA NEX-GEN

Con un?eccellente qualit? d?immagine, un audio coinvolgente e le pi? recenti funzionalit? per il gaming, LG e Xbox trasformano in realt? i sogni dei videogiocatori LG Electronics e Xbox hanno avviato un?esclusiva partnership per sottolineare la fenomenale esperienza di gioco garantita dall?unione tra la tanto attesa console Xbox Series X e gli LG OLED TV nei principali mercati in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia Pacific.