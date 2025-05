Ironheart | Faccia a faccia con The Hood nel trailer

Il primo trailer di "Ironheart" è finalmente arrivato, svelando l'atteso confronto tra Riri Williams e The Hood. La nuova serie Marvel Studios, destinata a debuttare su Disney+, promette avventure emozionanti e colpi di scena in un universo in continua espansione. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa nuova eroina!

Il primo trailer di Ironheart, la nuova serie Marvel Studios in arrivo su Disney+, è finalmente disponibile. Annunciato in sordina nella giornata di ieri, il primo trailer di Ironheart si è finalmente palesato oggi in tutto il suo splendore. Il lancio della nuova serie Marvel Studios su Disney+ dedicato alla giovane eroina Riri Williams è atteso per il 24 giugno 2025 con i suoi primi tre episodi già disponibili. Le immagini del trailer mostrano Riri Williams (Dominique Thorne) intenta a riprendersi dagli eventi di “ Black Panther: Wakanda Forever ” quando si ritrova dinanzi la minaccia della magia oscura di Parker Robbins, alias The Hood (Anthony Ramos). A tal proposito, la sinossi di Ironheart recita quanto segue: “Ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, Ironheart della Marvel Television mette a confronto la tecnologia con la magia quando Riri Williams (Dominique Thorne), una giovane e geniale inventrice determinata a lasciare il segno nel mondo, torna nella sua città natale, Chicago. 🔗Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Ironheart | Faccia a faccia con The Hood nel trailer

